Samast, Dink'i Jandarmanın Takibindeyken Öldürdü"
Hrant Dink'i 19 Ocak 2007'de genel yayın yönetmenliğini yaptığı Şişli'deki Agos gazetesinin önünde silahlı saldırı sonucu öldürdüğü gerekçesiyle hüküm giyen Ogün Samast'ın Trabzon'dan İstanbul'a gidişi ve Samsun'da yakalandığı sürede, jandarma tarafından izlendiği tespit edildi.
Hrant Dink'i 19 Ocak 2007'de genel yayın yönetmenliğini yaptığı Şişli'deki Agos gazetesinin önünde silahlı saldırı sonucu öldürdüğü gerekçesiyle hüküm giyen Ogün Samast'ın Trabzon'dan İstanbul'a gidişi ve Samsun'da yakalandığı sürede, jandarma tarafından izlendiği tespit edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 3 ayrı iddianamede, Hrant Dink cinayetinin nasıl geliştiği, Samast ile jandarma görevlilerin irtibat kurması ve cinayette rol alan isimler anlatıldı.
İddianamelerde yer alan bilgilere göre, Trabzon Jandarma I·stihbarat S¸ube Mu¨du¨rlu¨gˆu¨ go¨revlileri olan Okan S¸imşek ve Veysel S¸ahin, Temmuz 2006'da, Hrant Dink'in Yasin Hayal tarafından o¨ldu¨ru¨lecegˆinin planlandıgˆı bilgisine haber elemanı olan Yasin Hayal'in akrabası Cos¸kun I·ğci vasıtasıyla ulaştı.
Trabzon Jandarma I·stihbarat S¸ube Mu¨du¨rlu¨gˆu¨ go¨revlileri, I·stanbul I·stihbarat S¸ube Mu¨du¨rlu¨gˆu¨ go¨revlileriyle kontak kurarak, cinayetin planlanması ve icrası noktasında mu¨s¸terek hareket etti.
Trabzon Jandarma I·stihbarat S¸ube Mu¨du¨rlu¨gˆu¨ haber elemanı olan I·ğci, silah ve para arayıs¸ı ic¸ine girdi. Hrant Dink cinayetini planlayan akrabası Yasin Hayal'in faaliyetlerini, irtibatlı oldugˆu Trabzon Jandarma I·stihbarat Mu¨du¨rlu¨gˆu¨ go¨revlileri Veysel S¸ahin ve Okan S¸imşek'e bildirdi. Bu bilgi, Trabzon Jandarma I·stihbarat S¸ube Mu¨du¨ru¨ Yu¨zbas¸ı Metin Yıldız ile paylas¸ıldı. Yıldız ise bu bilgileri Trabzon I·l Jandarma Komutanı Albay Ali O¨z'e aktardı.
Trabzon I·l Jandarma Komutanlıgˆı go¨revlileri ve haber elemanlarınca 9 Ağustos 2006'da, Hrant Dink'in Bakırko¨y'deki konutu ve Beyaz Adam Yayıncılık ünvanlı is¸ yeri c¸evresinde kes¸if yapıldı.
Jandarma şüphelilerince yapılan kes¸if faaliyeti, HTS, baz ve sinyal bilgilerine ilis¸kin Telekomu¨nikasyon I·letis¸im Bas¸kanlıgˆından mahkeme kararı üzerine elde edilen verilerin uzun su¨ren analizi sonucu tespit edilebildi.
Okan S¸imşek ve Veysel S¸ahin, bir su¨re sonra Cos¸kun I·ğci'ye, "Yasin Hayal bu is¸i yapamaz, go¨zetimimiz altında, biz o is¸i hallettik" diyerek, planlanan cinayetle ilgili istihbari c¸alıs¸malarda I·ğci'yi devreden c¸ıkardı.
15 Kasım 2006'da, Trabzon I·l Jandarma go¨revlisi U¨nsal Gürel ile Resul Kütükoğlu, cinayetin tetikc¸isi Ogu¨n Samast'la telefon irtibatı kurdu.
Jandarma go¨revlileri, Samast ile 15 Kasım 2006'da gece saat 00.04'te Karadeniz Teknik U¨niversitesi c¸evresinde bulus¸tu.
Trabzon I·l Jandarma Komutanlıgˆında go¨revli Ahmet Faruk Aydoğdu'nun kullanımındaki telefon numarasının, Ogu¨n Samast'ın telefon rehberinde "komutan" diye kayıtlı olduğu ortaya çıktı.
Yaylada atış talimi
16 Ocak 2007'de, 17 yaşındaki Ogün Samast, kendisine cinayet fikrini veren Mc Donalds saldırısı faili Yasin Hayal ile Trabzon'da yaylada atış talimi yaptı.
Ogün Samast 17 Ocak 2007'de, Hrant Dink'i öldürmek için Trabzon'dan yola çıktı.
18 Ocak 2007'de Trabzon Jandarma I·stihbarat S¸ube Mu¨du¨rlu¨gˆu¨ go¨revlisi Volkan S¸ahin'in telefonu I·stanbul Bayrampas¸a'dan sinyal verdi. Cinayetin tetikc¸isi Ogu¨n Samast da 18 Ocak 2007'de cinayeti is¸lemek ic¸in geldigˆi I·stanbul'da Bayrampas¸a ilc¸esindeydi.
Yine Trabzon Jandarma I·stihbarat S¸ube Mu¨du¨rlu¨gˆu¨ go¨revlisi olan Okan S¸imşek, cinayetten bir gu¨n o¨nce 18 Ocak 2007'de I·stanbul Jandarma I·stihbarat S¸ube Mu¨du¨rlu¨gˆu¨ go¨revlisi Himmet Acar ile saat 10.23 ve 10.26'da telefon irtibatı kurdu. Şu¨phelilerin bu tarihten o¨nce ya da sonra bir daha telefon irtibatı kurmadığı tespit edildi.
19 Ocak 2007'de, Hrant Dink, genel yayın yönetmeni olduğu, Şişli'deki Agos gazetesinin önünde saat 15.00 sıralarında uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Başına ve boynuna üç kurşun isabet eden Dink'in cesedinin yakınında üç boş kovan bulundu.
Cinayet günü jandarmadaki telefon irtibatı
Çevredeki gu¨venlik kamerası go¨ru¨ntu¨lerinden saldırganın es¸kalini veren bir fotogˆrafı elde edildi. Saldırganın kimligˆine ilis¸kin herhangi bir bilgiye ulas¸ılamaması u¨zerine, 20 Ocak 2007'de fotogˆraf medya kurulus¸larına dagˆıtıldı.
Hrant Dink cinayetinin is¸lendigˆi 19 Ocak 2007'de Trabzon Jandarma I·stihbarat S¸ube Mu¨du¨rlu¨gˆu¨ go¨revlisi Okan S¸imşek, I·stanbul Jandarma I·stihbarat S¸ube Mu¨du¨rlu¨gˆu¨ go¨revlisi S¸eref Ateş ile saat 11.49'da cinayetten yaklas¸ık 3 saat kadar o¨nce Ogu¨n Samast'ın Agos gazetesinin c¸evresinde bu amac¸la bulundugˆu ve bekledigˆi sırada 10 dakika 28 saniye su¨ren bir go¨ru¨s¸me gerc¸ekles¸tirdi.
Bu go¨ru¨s¸meden sonra I·stanbul Jandarma I·stihbarat S¸ube Mu¨du¨rlu¨gˆu¨ go¨revlileri Muharrem Demirkale, S¸eref Ateş, Mustafa Küçük, Miktad O¨zbek ve Rahmi O¨zer, Hrant Dink'in Bakırko¨y'deki konutunun yakınlarına gitti.
Dink cinayetinin gerc¸ekles¸mesinden sonra saat 16.00'da Trabzon Jandarma I·stihbarat go¨revlisi Okan S¸imşek ile I·stanbul Jandarma I·stihbarat go¨revlisi S¸eref Ateş, bir kez daha telefon go¨ru¨s¸mesi yaptı.
I·stanbul Jandarma I·stihbarat S¸ube Mu¨du¨rlu¨gˆu¨ go¨revlisi S¸eref Ateş, Trabzon Jandarma I·stihbarat S¸ube Mu¨du¨rlu¨gˆu¨ go¨revlisi Okan S¸imşek ile 19 Ocak 2007'de saat 15.01 sıralarında is¸lenen Hrant Dink cinayetinden o¨nce saat 11.49'da gerc¸ekles¸tirdigˆi 10 dakika 28 saniye su¨ren telefon go¨ru¨s¸mesinden sonra, 12.23 - 05.58 saatleri arasında I·stanbul Jandarma I·stihbarat S¸ube Mu¨du¨rlu¨gˆu¨ go¨revlisi Rahmi O¨zer ile 6 kez, Miktad O¨zbek ve Serkan O¨zer ile birer kez telefon go¨ru¨s¸mesi yaptı.
Samast'ın yakalanışı
20 Ocak 2007'de cinayetin faili Ogün Samast, suikastı gerçekleştirdikten sonra Bayrampaşa'daki otogardan "Ogün Bey" adına düzenlenmiş otobüs bileti ile İstanbul'dan Trabzon'a doğru yola çıktı.
Samast, aynı gün saat 22.45 sıralarında Samsun otogarına varan otobu¨ste, jandarma ve emniyet görevlilerince yakalandı. Samast'ın u¨zerinden çıkan suc¸ aleti tabanca ve mermilere ilis¸kin du¨zenlenen tutanak, saat 23.00 sıralarında imzalandı.
Ogu¨n Samast yakalanmadan 1 saat 13 dakika o¨nce saat 21.32'de Bo¨lge Komutanlıgˆı ve Jandarma Genel Komutanlıgˆına, Trabzon Jandarma I·stihbarat S¸ube Mu¨du¨ru¨ Metin Yıldız, I·stihbarat Go¨revlisi Gazi Günay ve I·l Jandarma Komutanı Ali O¨z imzalı Haber Kayıt ve Bildirim Formu gönderildi.
Samsun Emniyet Müdürlüğü TEM Şubesinde Ogün Samast'ın Türk bayrağı ve Atatürk'ün "Vatan toprağı kutsaldır, kaderine terk edilemez" sözünün yer aldığı poster önünde fotoğrafları çekildi.
24 Ocak 2007'de, Samast ile Yasin Hayal, Zeynel Abidin Yavuz, Ersin Yolcu ve Ahmet İskender tutuklandı. Soruşturma kapsamında, farklı tarihlerde Erhan Tuncel, Salih Hacısalihoğlu, Tuncay Uzundal, Veysel Toprak, Osman Alpay, İrfan Özkan ve Mustafa Öztürk'ün de tutuklanmasına karar verildi.
20 Nisan 2007'de dönemin özel yetkili İstanbul cumhuriyet savcıları Selim Berna Altay ve FETÖ soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen Fikret Seçen, 12'si tutuklu 18 şüpheli hakkında iddianame hazırladı. Özel yetkili İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, "terör örgütü konusundaki delillendirmenin yeterli olmadığı" gerekçesiyle iddianameyi reddetti. Savcıların bu karara itirazının kabul edilmesinin ardından, mahkeme iddianameyi kabul etti.
2 Temmuz 2007'de davanın ilk duruşması yapıldı. Davadaki sanık sayısı da Yasin Hayal'in eniştesi Coşkun İğci ve ağabeyi Osman Hayal hakkında hazırlanan iddianamelerin de birleştirilmesiyle 20 oldu. Ogün Samast'ın yaşının küçük olması nedeniyle davanın ilk duruşması kapalı gerçekleştirildi.
25 Ekim 2010'da mahkeme, Samast'ın dosyasını görevsizlikle çocuk mahkemesine gönderdi.
25 Temmuz 2011'de Samast, "tasarlayarak adam öldürmek" ve "ruhsatsız silah taşımak" suçlarından 22 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Karar, temyiz incelemesini yapan Yargıtay 1. Ceza Dairesince onandı.
17 Ocak 2012'de diğer sanıklar İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinin açıkladığı kararda, "yeterli delil elde edilemediği" gerekçesiyle "terör örgütü" suçlamasından beraat etti. Sanık Yasin Hayal, "Hrant Dink'i tasarlayarak öldürmeye azmettirmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Erhan Tuncel "patlayıcı madde imal etmek, kullanmak" suçlarından 10 yıl 6 ay hapis, Ersin Yolcu ve Ahmet İskender de "tasarlayarak adam öldürmeye yardım etmek" suçundan 12 yıl altışar ay hapis cezasına mahkum edildi. Mahkemenin "örgüt yok" şeklindeki kararı kamuoyunda yankı uyandırdı.
15 Mayıs 2013'te Yargıtay 9. Ceza Dairesi, sanıkların silahlı terör örgütü değil suç işlemek için oluşturulan örgütün üyesi olduklarına hükmederek, mahkemenin "örgüt yoktur" yönünde verdiği kararı bozdu.
Samast'ın örgüt bağlantısıyla ilgili, diğer sanıkların da cinayete ilişkin yargılandığı dava, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde devam ediyor.
17/25 Aralık'tan sonraki süreç
Dava dosyasının yerel mahkemeye geldiği süreçte, İstanbul'da 2013'te 17 ve 25 Aralık kumpas operasyonları yaşandı, söz konusu operasyonların da "Paralel Yapı" tarafından yapıldığı dile getirilmeye başlandı. Bu sırada, Dink ailesinin avukatı Fethiye Çetin, operasyon kararı veren savcı ve hakimlerle ilgili gündeme getirilen Paralel Devlet Yapılanması (PDY) tartışmalarını hatırlatarak, dosyanın yeniden ele alınmasını istedi.
2014'te, cinayet döneminde görev alan kamu görevlisi şüphelilerin tek tek ifadeleri alındı. Savcı Doğan'ın Yargıtay'a atanmasının ardından, göreve gelen savcı Gökalp Kökçü, aralarında Ramazan Akyürek, Ali Fuat Yılmazer ve Coşkun Çakar'ın da bulunduğu 26 kamu görevlisi hakkında Aralık 2015'te iddianame hazırladı. Söz konusu jandarma personeli hakkındaki dosya ise ayrıldı.
Jandarma personeli hakkında soruşturma yürütüldüğü sırada FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi eylemi gerçekleşti. Başarısız olan darbe girişimi, Hrant Dink cinayeti soruşturmasına yön verdi. Darbe girişimine iştirak eden bir kısım kamu görevlilerinin Dink cinayetinde de aktif rol aldıkları tespit edildi.
Soruşturmayı genişleten savcılık, söz konusu jandarma personelinin cinayetin işlendiği sırada Ogün Samast'a nezaret ettiğini, eylemi takip ettiğini ve Dink'in evinde keşif yaptıklarını tespit etti.
28 Eylül 2016'da Hrant Dink cinayetine ilişkin devam eden soruşturma sürecinde Samast'ın Cumhuriyet Savcısı Gökalp Kökçü'nün talimatıyla, cinayetten sonra Samsun TEM Şube Müdürlüğünde çekilen görüntülerle ilgili ifadesine başvuruldu.
Samast, "cinayeti gu¨nu¨ Agos gazetesi c¸evresinde kes¸if yaparak, cinayeti is¸lemek ic¸in bulundugˆu sırada kendisini birden c¸ok s¸ahsın su¨rekli takip etmesi nedeniyle Trabzon'da bulunan Yasin Hayal ile ankeso¨rlu¨ telefondan go¨ru¨s¸tu¨gˆu¨nu¨, cinayetin azmettiricisi Yasin Hayal'in kendisine, 'merak etme onlar bizden' demesi u¨zerine rahatladıgˆını" beyan etti.
Ogün Samast, kendisine izlettirilen Saray Kumas¸c¸ılık ve Akbank Pangaltı S¸ubesine ait kamera go¨ru¨ntu¨lerinden kendisini izleyerek takip eden s¸ahısları tes¸his etti. Ogu¨n Samast'ın ifadeleri, gu¨venlik kamerası go¨ru¨ntu¨leri, s¸u¨phelilere ait HTS kayıtları ve sinyal bilgileri bu anlamda o¨rtu¨s¸tü.
Dink cinayetine ilişkin hazırlanan üçüncü iddianamede, Samast'ın, "Yapılan plan gereği öldu¨ru¨len Hrant Dink'in cesedinin başında Tu¨rk bayrağı açacaktım. Çevrenin kalabalık olması ve öldu¨ru¨lmekten korktuğum için u¨zerimde taşıdığım Tu¨rk bayrağını açamadan kaçmak zorunda kaldım." şeklindeki ifadesi dikkate alındığında, kamuoyu etkisi ve algısı yaratabilmek amacıyla Samast'ın maktulu¨n başında korkusundan açamadığı Tu¨rk bayrağının Samsun TEM Şube Mu¨du¨rlu¨ğu¨nde eline tutuşturularak açtırıldığı belirtildi.
Söz konusu fotoğrafların daha sonra FETÖ/PDY terör örgu¨tu¨nce Dink cinayeti ile hedeflenen algının yaratılabilmesi amacıyla medya kuruluşlarına servis edildiği, hedeflenen algının oluşturulmasından sonra da FETÖ/PDY terör örgu¨tu¨nu¨n amacı doğrultusunda asker ve emniyet bu¨rokrasisini hedef alan tasfiyeye dönu¨k soruşturmalara başlanıldığı kaydedildi.