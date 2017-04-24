Demirtaş Rotary Kulübü, Samanlı Engelliler Okulu'na oyun parkı kazandırdı.



Engelli Rehabilitasyon Merkezi ve Oyun Parkı'nın açılışına kulüp üyeleri ve eşleri katıldı. Çocuklarla yakından ilgilenen ve çeşitli hediyeler veren kulüp üyeleri, oyun parkına kavuşmanın sevincini yaşayan öğrencilerin mutluluğuna ortak oldu. Demirtaş Rotary Kulübü Başkanı Aykut Erpamukçu, toplumsal gelişimde eğitimin birinci sırada yer aldığını, bunun için de devlet tarafından sunulan eğitim imkanlarının yetersiz kaldığı noktalarda devreye kişi ve kuruluşların girmesi gerektiğine inandıklarını söyledi. Erpamukçu, kulüp üyeleri ve özel bir tekstil firmasının katkıları ile okula Engelli Rehabilitasyon ve Oyun Parkı kazandırdıklarını söyledi.



Rotary 2440. Bölge Federasyon Başkanı İsmail Rodoplu da, Engelliler Okulu'na katkının, Demirtaş Rotary Kulübü'nün en anlamlı projelerinden biri olduğunu söyledi. Rodoplu, Türkiye'de milyonlarca engelli vatandaş olduğunu, ancak bunların büyük çoğunluğunun iyi şartlarda yaşama imkanı olmadığını ifade etti. - BURSA