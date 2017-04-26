Samandıra HGS gişelerine araç çarptı



İSTANBUL - Samandıra TEM otoyolunda kontrolden çıkan bir TIR'ın gişelere çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza saat 21.00 sularında meydana geldi. İddialara göre, Oktay Akpınar'ın idaresindeki 14 KG 569 plakalı TIR, Samandıra TEM otoyoluna geldiği sırada kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan TIR, gişelere çarparak durabildi. Kazada sürücü Oktay Akpınar yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü hastaneye kaldırdı.

Kaza sonrasında hem gişelerde hem de TIR'de maddi hasar meydana geldi. Kaza nedeniyle TEM oto yolunda yoğun bir trafik oluştu. Kaza yapan aracın kaldırılması ile trafik bir süre sonra normale döndü.