Samandıra'da Fenerbahçe'ye Çoşkulu Karşılama

Fenerbahçe kafilesi, 1-0 galibiyet ile sonuçlanan Galatasaray karşılaşması sonrasında geldiği Samandıra Tesisleri'nde büyük çoşku ile karşılandı.

Samandıra'da Fenerbahçe'ye Çoşkulu Karşılama

Fenerbahçe kafilesi, 1-0 galibiyet ile sonuçlanan Galatasaray karşılaşması sonrasında geldiği Samandıra Tesisleri'nde büyük çoşku ile karşılandı. Maç sonrasında Samandıra Tesisleri'nin önüne akın eden taraftarlar uzun süre takımın gelmesine bekledi. Taraftarlar futbolcuları, Fenerbahçe bayraklarıyla ve meşaleler ile  karşıladı. Takım kafilesini taşıyan otobüs, taraftarların tezahüratları eşliğinde tesislere girdi.

Görüntü Dökümü 

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-Fenerbahçe taraftarlar

-Takım otobüsü giriş 

Hakan TARHAN-İstanbul-DHA

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