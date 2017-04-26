Samandağlı Çocuklara Sevgi Ve İlgiye Dayalı Eğitim Ortamı

0-5 çocukların fiziksel, zihinsel, duygusal ve sosyal gelişmelerine yardımcı olmayı amaçlayan Çocuk Gündüz Bakımevi bu amacı gerçekleştirirken sevgi ve ilgiye dayalı bir ortam sağlıyor.

Samandağ Belediyesinden yapılan açıklamada:"Çocuklarımıza yönelik en iyi hizmeti sunmaya çalışıyoruz. Samandağ Belediyesi Çocuk Bakımevi belediye çalışanları, ilçede çalışan kamu personeli ve ilçede yaşayan vatandaşların çocuklarına hizmet veriyor.Samandağ Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne bağlı çocuk bakımevinde 0ile 5 yaş arası çocuklar eğitim görüyor."ifadelerine yer verildi.

Bu hafta yapılan etkinliklerle ilgili verilen bilgilere göre:"Minik eller,Minik Kalpler sınıflarında (4-5 yaş) çocukların küçük kaslarını geliştirmek için yuvarlama tekniği ile çeşitli meyvelerin kalıplarının yapıldığı ,çocuklara çeşitli meyvelerin tanıtıldığı ifade edildi. Minik mucizeler, Minik gülüşler sınıfı (0-3 yaş) ile yaş gruplarına uygun sanat etkinliği yapıldığı belirtildi. Hikâye saati ile çocukların hayal dünyalarını geliştirmelerinin hedeflendiği belirtildi. Anneler gününe yönelik etkinlik çalışmalarına başlandığı bildirildi.Anneler günü etkinliğinin çocuk Bakım evi hizmet binasında yapılacağı ifade edildi."

