Samandağ İpeği Yaşatılacak

Samandağ Belediyesi, İŞ-KUR İl Müdürlüğü ve Samandağ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ipek böcekçiliği ve el dokuma konusunda iş yöntemi ile açılacak mesleki eğitim kursu için protokol imzalandı.



"İpek Böcekçiliği ve El Dokuma" proje protokolü imza töreninde konuşan Samandağ Belediye Başkanı Mithat Nehir, dut ağaçlarının korunması, ipek ve koza el sanatlarının yaşatılarak geleceğe aktarılması ve bu değerlerin turizm potansiyelinde yer almasını sağlamaya çalıştıklarını ifade etti.



Bölgede yok olma tehlikesi ile karşı karşıya olan ipek böcekçiliği mesleğinin yaygınlaştırılması ve yaşatılması için belediye bünyesinde oluşturulan İpek Köyü'nün Mağaracık ve Yaylıca mahallelerinde kurulduğunu belirten Nehir, "Dut ağaçlarının korunması, ipek ve koza el sanatlarının yaşatılarak geleceğe aktarılması ve bu değerlerin turizm potansiyelinde yer almasını sağlamaya çalışıyoruz" dedi



Samandağ Kaymakamı Dr. Cahit Çelik'in makamında yapılan imza töreninde ipek böcekçiliği ve dokumacılığının bölge ekonomisine katkısının arttırılması, dut ağaçlarının yetiştirilmesi, dut ağacı ekiminin özendirilmesi konusunda yapılacak çalışmaların önemine değinildi. - HATAY