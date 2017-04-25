Samandağ'da İpek Böcekçiliği Ve El Dokuma İşbirliği Protokolu İmzalandı

Protokol kapsamında İpek Böcekçiliği ve El dokuma konusunda iş yöntemi ile açılacak mesleki eğitim kursu için protokol imzalandı.

Samandağ Kaymakamı Dr. Cahit Çelik'in makamında gerçekleşen imza törenine , Samandağ Belediye Başkanı Mithat Nehir, Hatay Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Ziya Yüksel ve Samandağ İlçe Milli Eğitim Müdürü Hilmi Kapo katılarak işbirliği protokolünde imza attılar.Samandağ Kaymakamı Dr. Cahit Çelik Protokole imza atarak,bölgenin istihdam olanaklarını geliştirecek bu projelerin önemine değindi. Samandağ Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Yıldız protokol imza töreninde hazır bulundu.

Protokolün imzalanmasının ardından Samandağ Belediye Başkanı tarafından Samandağ Kaymakamı Dr. Cahit Çelik'e,İş-Kur İl müdürü Ziya Yüksel'e ve Samandağ Milli Eğitim Müdürü Hilmi Kapo'ya Kurslara verdikleri desteklerden dolayı teşekkür plaketi takdim edildi.

Samandağ Kaymakamı Dr. Cahit Çelik'in Makamında yapılan İmza Töreninde İpek böcekçiliği ve Dokumacılığının bölge ekonomisine katkısının arttırılması ,Dut ağaçlarının yetiştirilmesi ,Dut ağacı ekiminin özendirilmesi konusunda yapılacak çalışmaların önemine değinildi.

Samandağ Belediyesinden verilen bilgilere göre:" Eğitimin toplam süresi 6 ay, 142 fiili gün ve 1136 saattir. Bunun 36 gün ve 288 saati teorik eğitim bölümünde 5 ay 106 gün ve 848 saati uygulama eğitim bölümünden oluşmaktadır. Kurslar Samandağ Belediye Başkanlığına ait Mağaracık Mahallesinde bulunan İpek Köyü ve Yaylıca Mahallesi Yaylıca Eski Belediye Binasında gerçekleşecektir."ifadelerine yer verildi.

Samandağ Belediye Başkanı Mithat Nehir:"Bölgemizde yok olma tehlikesi ile karşı karşıya olan ipek böcekçiliği mesleğinin yaygınlaştırılması ve yaşatılması için Belediyemiz bünyesinde oluşturulan İpek Köyü Mağaracık ve Yaylıca Mahallelerinde kurulmuş olup İŞ-KUR ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile protokol imzalanmıştır. Dut ağaçlarının korunması, ipek ve koza el sanatlarının yaşatılarak geleceğe aktarılması ve bu değerlerin turizm potansiyelinde yer almasını sağlamaya çalışıyoruz. . Samandağ kültüründe büyük önemi olan ipek, ipek kozası ve buna bağlı el sanatlarının yaşatılması, gelenek göreneklerin devam etmesi ve gelecek kuşaklara aktarılmasının amaçlamaktayız.Doğaya, kentimize sahip çıkmak kültürel ve çevresel değerleri yaşatmaktan geçmektedir. Samandağ kültürü içinde her zaman kendine yer edinen ipek ve ipek koza işçiliğinin festivallerle, Mağaracıkta ,Yay lıca'da bu gibi projelerle yeniden canlanmaya başladığını görmeyi umut ediyoruz. Kültürümüze özümüze sahip çıkmanın yanında ,unutulmaya yüz tutmuş bir zanaatı da canlandırmayı ilçemizde ,istihdam olanaklarını arttırmayı hedefledik. Bu sektörün canlanması ve işsizliğin,ekonomik sıkıntıların baş gösterdiği bölgemizde binlerce kişi ekmek kapısı olmasını arzuluyoruz. İnsanları doğdukları topraklarda,mutlu oldukları atalarının topraklarında yaşatmak yaşam kalitelerini arttırmak için bu projeleri hayata geçiriyoruz. "dedi.