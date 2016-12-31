Saman Yüklü Kamyon Devrildi

Elbistan ilçesinde dönüş yaptığı sırada sürücüsünün virajı alamaması üzerine saman yüklü kamyonet devrildi.



Edinilen bilgiye göre, Mustafa Dağ'ın kullandığı 46 EJ 051 plakalı saman yüklü kamyon, Elbistan-Malatya karayolu, Adnan Menderes Bulvarı Odun ambarları kavşağında "U" dönüşü yapmak istediği sırada devrildi. Devrilen kamyonetin sürücüsü çevredeki vatandaşların yardımıyla araçtan çıkartıldı.



Odun ambarları kavşağında "U" dönüşü yasak olmasına rağmen trafik ikaz ve uyarı levhalarına uymayan kamyonetin sürücüsüne trafik ekipleri tarafından 92 lira ceza uygulandı.