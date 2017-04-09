Saman Çuvallarının Arasından 770 Kilo Esrar Çıktı

İZMİT'te, polisin durdurup arama yaptığı TIR'da, saman çuvallarının arasına saklanılmış 770 kilo esrar ele geçirildi.



Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi Narkotim ekipleri, Diyarbakır'dan İstanbul'a giden TIR'ı, TEM yolu İzmit mevkiinde durdurdu. Narkotik köpekleri 'Millov' ve 'Pascal' isimli köpeklerle yapılan aramada, saman çuvallarının arasına gizlenmiş esrar paketleri görüldü. Saman çuvallarının arasına gizlenmiş paketler halinde 770 kilo esrar maddesi ele geçirildi.



Gözaltına alınan TIR sürücüsü M.Ş., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - Kocaeli