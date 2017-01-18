Saman Balyaları Arasından Uyuşturucu Çıktı - Şanlıurfa

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde saman balyaları arasına gizlenmiş 345 kilogram esrar ele geçirildi.



Alınan bilgiye göre, Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Siverek ilçesinde bir eve operasyon düzenledi.



Evdeki aramada satışa hazır paketlenmiş 500 gram esrar ile tartı ele geçirildi. Evdeki M.K ve L.K. gözaltına alındı.



Daha sonra zanlıların ilk ifadelerinden yola çıkan ekipler, Hilvan ilçesinde zanlılara ait başka bir ikamette yaptıkları aramada, römorktaki saman balyaları arasına gizlenmiş 29 çuval içerisinde 345 kilogram esrar buldu.



İkamette bulunan A.Ö, V.O ve E.O, ekiplerce gözaltına alındı.



Zanlılar, işlemler için emniyete götürüldü.



Uyuşturucunun kente Şanlıurfa'da satışa sunulmak üzere getirildiği bildirildi.