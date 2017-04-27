Şam Uluslararası Havalimanı Yakınında Büyük Patlama

Suriye'nin başkenti Şam'da uluslararası havalimanının yakınlarında büyük bir patlama meydana geldi.



Muhaliflere yakın Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, patlamanın ardından bölgede yangın çıktığını duyurdu.



Patlamanın nedeni ile ölen ya da yaralanan olup olmadığı heniz bilinmiyor.



Arap medyasında, İsrail'in bölgede Hizbullah'a ait bir silah deposunu vurmuş olabileceği yolunda haberler yayımlandı.



Ancak bu haberler henüz bağımsız kaynaklar tarafından doğrulanmadı.



Şam Uluslararası Havalimanı başkentin 25 kilometre güneybatısında bulunuyor.



Suriye'de Mart 2011'den bu yana süren iç savaşta 320 binden fazla kişi öldü ve henüz ufukta herhangi bir siyasi çözüm görünmüyor.



Şam çok uzun süre muhalifler ile Suriye ordusu arasındaki çatışmalardan fazla etkilenmemiş son aylarda ise taraflar arasında başkent yakınlarında da çatışmalar çıkmıştı.



Suriye ordusunun geçen ay, muhaliflerin sürpriz saldırısının ardından Şam'ın doğusunu bombaladıkları bildirilmişti.