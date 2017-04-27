Şam)- Şam Uluslararası Havaalanında Şiddetli Patlama

- Şam uluslararası havaalanında şiddetli patlama



ŞAM - Suriye'nin başkenti Şam'da bulunan uluslararası havaalanında büyük bir patlama gerçekleşti. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Suriye'nin başkenti Şam'da bulunan uluslararası havaalanında şiddetli bir patlama meydana geldiğini bildirdi. Patlamanın gerçekleştiği havaalanı Suriye'nin başkenti Şam'ın 25 km Güneydoğusunda yer alıyor. İngiltere Merkezli İzleme Grubu Başkanı Rami Abdurrahman "Patlama çok şiddetliydi ve Şam'da duyuldu" dedi. Patlamanın nedeni ve yol açtığı tahribat hakkında henüz net bir açıklama yapılmadı. Ancak, patlamanın gerçekleşmesiyle ilgili İsrail'in Şam Havaalanı yakınlarında Hizbullah'a ait olduğu iddia edilen bir depoyu vurduğu iddia edildi.