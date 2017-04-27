Şam Havalimanı'nda Büyük Patlamalar

Suriye medyasının aktardığına göre, Şam Havalimanı yakınlarında, büyük bir yangını tetikleyen birden fazla patlama meydana geldi. Patlamanın sebebi henüz belirlenemedi. Fakat doğrulanamayan bilgilere göre, patlamaya bir hava saldırısı sebep olmuş olabilir.

AKARYAKIT DEPOSU ALEV ALDI

Görgü tanıkları olay anından görüntüler ve videolar paylaştı. Videolarda patlama sonucu gaz ya da akaryakıt deposunun alev aldığı görülüyor.



"İSRAİL VURDU" İDDİASI VAR

Patlamanın sebebi henüz belirlenemedi. Fakat henüz doğrulanamayan bilgilere göre, patlamaya boru hatlarının hedef alındığı bir hava saldırısı sebep olmuş olabilir.

Olası saldırının İsrail jetleri tarafından gerçekleştirilmiş olabileceği iddiası bulunuyor.