Şam'da Havalimanı Çevresinde Patlama

Suriye medyası, başkent Şam'da bulunan havalimanının çevresinde büyük patlamalar meydana geldiğini ve yangın çıktığını duyurdu.

Suriye medyası, başkent Şam'da bulunan havalimanının çevresinde büyük patlamalar meydana geldiğini ve yangın çıktığını duyurdu.

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