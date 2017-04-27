Şam'da Havaalanında Şiddetli Patlama

Suriye'nin başkenti Şam'da bulunan uluslararası havaalanında büyük bir patlama gerçekleşti.



Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Suriye'nin başkenti Şam'da bulunan uluslararası havaalanında şiddetli bir patlama meydana geldiğini bildirdi. Patlamanın gerçekleştiği havaalanı, Şam'ın 25 kilometre güneydoğusunda yer alıyor. İngiltere Merkezli İzleme Grubu Başkanı Rami Abdurrahman "Patlama çok şiddetliydi ve Şam'dan duyuldu" dedi.



İsrail'in Şam Havaalanı yakınlarında Hizbullah'a ait olduğu iddia edilen bir depoyu vurduğu iddia edildi.



(İHA)