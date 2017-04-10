Salyazı Havalimanı Projesi Hayata Geçiyor

Maliye Bakanı Naci Ağbal, yakın bir zamanda temelini atmak suretiyle Gümüşhane Bayburt Salyazı Havalimanı projesine başlanacağı müjdesini verdi. İstanbul'da Avcılar Gümüşhane ve Bayburtlular dernekleri ile bir araya gelen Ağbal, havalimanı projesiyle ilgili çalışmaların tamamladığını belirtti. Ağbal, şu anda Kalkınma Bakanlığı'nın projeyle ilgili gerekli değerlendirmeleri yaptığını ifade ederek, "Cumhurbaşkanı, Başbakan ve ben de konuyu yakından takip ediyorum. İnşallah yakın bir zamanda Yüksek Planlama Kurulu kararı çıkacak, ardından Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığımız da burada bu ihaleyi yapacak. Şimdiden hayırlı olsun" dedi.

MİLLİ GELİR 13 BİN DOLAR OLACAKTI

Maliye Bakanı Naci Ağbal, dün İstanbullu Mardin İşadamları (MARİŞ) Derneği'nin üyeleriyle düzenlediği sohbet toplantısına da katıldı. Burada 500'den fazla Mardinli işadamına hitap eden Ağbal, Gezi Parkı olayları ve sonrasında yaşanan darbe girişimlerinden dolayı büyümenin hız kestiğini hatırlatarak, "Eğer Türk ekonomisi 2010-2013 dönemindeki büyüme hızını sürdürseydi bugün milli gelir 13 bin dolar olacaktı" diye konuştu. Önümüzdeki dönemde istikrar ve güçlü ekonomi isteniyorsa bunun ancak Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile gerçekleşebileceğinin altını çizen Ağbal, "16 Nisan anayasa değişikliği bu bakımdan son derece önemli" dedi.

ÇARKLAR YENİDEN DÖNMEYE BAŞLADI

Bakan Ağbal, hükümet olarak Ağustos ayından itibaren ekonomiyi tekrar canlandırabilmek için arka arkaya düzenlemeler yaptıklarını vurguladı.

Bakan Ağbal, şöyle konuştu: "Görüyorum ki, 2017'nin ilk çeyreğinde olumlu sinyaller gelmeye başladı. Siz iş adamlarıyla konuşmalarımda da görüyorum ki, Ocak ayından itibaren ekonomideki hareketlenme çok daha olumlu moral ve motivasyonu var. Yani çarklar dönmeye başladı, ticaret daha fazla yapılmaya başlandı, insanlar üretiyor, yatırım yapmak için bekliyor. Yani üretim tamam, ticaret tamam, işler yolunda ama herkes yatırım için bekliyor. Bekletilen ertelenen özel sektör yatırımları 16 Nisan sonrası dönemde hayata geçirilecektir. 2019'a olan dönem seçimsiz hiçbir siyasi riskin olmadığı bir dönem olacak. Bu dönemde hükümet olarak özellikle ekonomiyle ilgili alanlardaki yapısal reformları hayata geçireceğiz."

YATIRIMCI İÇİN MİLAT 16 NİSAN

İstanbul Özel Halk Otobüsçüleri Esnaf Odası tarafından düzenlenen toplantıya katılan Maliye Bakanı Ağbal, "İnsanlar yatırım yapmak için güven ve istikrar arıyor. 16 Nisan, inşallah bu anlamda güven ve istikrarın kalıcı bir şekilde temin edileceği bir yeni tarih olacak" dedi.

EN YÜKSEK YATIRIMI MARDİN ÇEKTİ

MARİŞ Başkanı Abdülkadir Akkuş da cazibe merkezleri programında yer alan Mardin'in en yüksek yatırım çeken ve en yüksek istihdam yapan merkezlerin başında geldiğine dikkat çekti. Akkuş, şöyle devam etti: "Şehrimize yeni yatırımların çekilmesinin ne denli önemli olduğunun farkındayız. Bu kapsamda hükümetimizin açıkladığı cazibe merkezleri programına Mardin'in dahil edilmesinden dolayı heyecanlıyız. Yatırım destek ofisi verilerine göre, 299 başvuru, 3 bin 800 milyon TL yatırım, 20 bin 500 istihdamla Mardin 23 cazibe merkezi arasında ön sıralarda geliyor." Akkuş, 16 Nisan'la birlikte Türkiye'nin yoluna çok daha güçlü bir şekilde devam edeceğine inandıklarını da dile getirdi.