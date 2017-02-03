Çaycuma'ya bağlı Saltukova Beldesinde "kokulu taşlar sergisi" yapıldı



Çaycuma Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından Saltukova Beldesi'nde "kokulu taşlar sergisi" Saltukova Çok Programlı Anadolu Lisesinde sergilendi. Sergi açılışına Saltukova Belediye Başkanı Zerrin Güneş, Çaycuma Halk Eğitim Merkezi Müdürü Oktay Aaksoy, Saltukova Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Ersoy Güneş ve çok sayıda vatandaş katıldı. Serginin açılış kurdelesini kesen Başkan Güneş" Bu gün yine çok anlamlı bir günde böyle güzel bir serginin açılışında bir aradayız. Halk Eğitim merkezi müdürlüğümüzce Beldemizde düzenlenen kokulu sabun ve taşlar sergisinin hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ederim. Beldemizin maharetli bayanlarının ortaya koydukları şaheserleri birazdan hep birlikte göreceğiz. Emeği geçen başta Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğümüze, Saltukova Lisesi ve kursiyerlerimize ortaya koydukları eserlerden dolayı çok teşekkür ederim. Başarılarının devamını dilerim" dedi.



Kokulu taşlar sergisi vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü. - ZONGULDAK