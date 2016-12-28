Özlem Savaş Bilkent Üniversitesi İletişim ve Tasarım Bölümü'nde öğretim üyesi. Dijital kültür, sosyal medya ve medya antropolojisiyle ilgileniyor. Göç bağlamında beğeniler ve aidiyet üzerine yayımlanmış çalışmaları bulunan Savaş, sosyal medyada yaşam tarzı pratikleri ve beğeni kültürlerine odaklı etnografik bir araştırma projesi yürütüyor.
SALT Ulus'ta Konuşma: Özlem Savaş
Savaş, sosyal medyada paylaşılan öznel, kişisel ve duygusal yaşam deneyimleri, gündelik bilgiler ve iyi yaşam tahayyülleri üzerinden bireylerin kamusal alana katılım süreçlerini değerlendirecek.
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