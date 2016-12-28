SALT Ulus'ta Konuşma: Özlem Savaş

Özlem Savaş Bilkent Üniversitesi İletişim ve Tasarım Bölümü'nde öğretim üyesi. Dijital kültür, sosyal medya ve medya antropolojisiyle ilgileniyor. Göç bağlamında beğeniler ve aidiyet üzerine yayımlanmış çalışmaları bulunan Savaş, sosyal medyada yaşam tarzı pratikleri ve beğeni kültürlerine odaklı etnografik bir araştırma projesi yürütüyor.