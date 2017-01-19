SALT Ulus'ta konuşma 'Hermana' Projesi ve Seyyahların 'Angora'sı

Bağımsız araştırmacı ve film yapımcısı Enver Arcak, 2016'da SALT Araştırma Fonları'yla desteklenen "'Hermana' 20. Yüzyıl Ankara Yahudileri Görsel Araştırma Projesi"nin bulgularını SALT Ulus'ta sunacak. Arcak'ın araştırma süreçlerini anlatacağı konuşmasına, akademisyen Zeliha Etöz'ün, "Angora Yahudileri" olarak tanınan küçük topluluğun 19. yüzyıldaki yaşamına dair değerlendirmesi eşlik edecek.

Konuşma dili Türkçe'dir.

Enver Arcak Bilkent Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü mezunu. Kent kültürü tarihi ve sinema alanlarında çalışmalar yürütüyor.

Zeliha Etöz Ankara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü'nde öğretim üyesi. 1916 Ankara Yangını (İstanbul: İletişim Yayınları, 2015) kitabının eş yazarı olan Etöz, siyaset sosyolojisi ve edebiyat sosyolojisiyle ilgileniyor; tarihsel sosyoloji üzerine yayımlanmış çalışmaları bulunuyor.