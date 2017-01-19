Salon'un Konukları Lara Di Lara ve Jakuzi

BEYOĞLU Şişhane'deki İKVS'nin performans merkezi "Salon", bu hafta Lara Di Lara ile synthpop grubu Jakuzi'yi ağırlayacak.



123'ün vokalisti olarak tanınan Dilara Sakpınar'ın solo projesi Lara Di Lara, yarın saat 20.00'de, Türkiye'nin sayılı darkwave, synthpop gruplarından Jakuzi ise 21 Ocak Cumartesi günü saat 22.30'da Salon'da müzikseverlerle buluşacak. - İstanbul