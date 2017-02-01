Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen Erkekler Salon Hokeyi Süper Ligi'nde, 2. etabın ilk günü 10 maçla tamamlandı.
Alanya Atatürk Spor Salonu'ndaki karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
Bolu Belediyespor - Özkar İnşaat Amasya Gençlik: 2-1
Nizip Belediyespor - Gaziantep Gençlik: 7-4
Akdora Gençlik - Boybeyispor: 5-5
Kahramanmaraş Hokey - Muğla Gençlik: 5-5
Bolu Belediyespor - Gaziantep Büyükşehir Belediyespor Nizip Gençlik: 6-1
Gaziantep Polisgücü - Nizip Belediyespor: 4-3
Gaziantep Gençlik - Akdora Gençlik: 3-6
Boybeyispor - Özkar İnşaat Amasya Gençlik: 0-4
Özkar İnşaat Amasya Gençlik - Bolu Belediyespor: 1-2
Muğla Gençlik - Gaziantep Polisgücü: 2-5
Ligde ikinci etap mücadelesinde yarın da 10 karşılaşma yapılacak.
Salon Hokeyi Süper Ligi
Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen Erkekler Salon Hokeyi Süper Ligi'nde, 2. etabın ilk günü 10 maçla tamamlandı.
Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen Erkekler Salon Hokeyi Süper Ligi'nde, 2. etabın ilk günü 10 maçla tamamlandı.