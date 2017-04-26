Salman 3 Yılını Değerlendirdi

Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, 3 yıllık icraatını değerlendirdi.



30 Mart seçimlerinin iptali ile ülkenin gündemine oturan ve 1 Haziran'da yenilenen seçimlerle ikinci kez başkanlığa seçilen Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, geride kalan 3 yılı değerlendirdi. Salman, "Allah nasip etti, aşık olduğum bu şehre değerli mesai arkadaşlarımla birlikte hizmet etme şansına sahip oldum. 'Birlikte yöneteceğiz, sevgiyle büyüteceğiz' sloganıyla çıktığımız bu yolda halkımıza en iyi hizmeti sunabilmek için aralıksız olarak çalışıyoruz. Geride bıraktığımız üç yılda birçok işe imza attık. Halkımızla sürekli iç içeyim. Yaptığımız hizmetlerin takdirini halkımızdan alıyorum. Hiçbir siyasi kaygı duymaksızın, yaptığımız işten siyasi beklenti içinde olmaksızın hizmet etmeye çalışıyoruz. Tek bir gayemiz var o da hukuk ve kanunlar çerçevesinde vatandaşımıza hak ettiği en iyi hizmeti sunmak. Daha ilk günden siz değerli mesai arkadaşlarıma sizlerden asla kanunsuz bir iş yapmanızı talep etmeyeceğim. Kanunen uygun olmayan bir şeyin altına asla imza atmayın diye de belirttim. Bu doğrultuda çalışmaya devam edeceğiz."



Başkan Salman, "Benim en büyük gayem gelecek kuşaklara daha güzel, daha modern, daha çağdaş bir Yalova bırakabilmek. Sizlerin de aynı gayede olduğunuzu düşünüyorum. Yapacağınız hizmetleri yarın çocuklarınıza gururla göstereceksiniz. Yapacağınız hizmetleri çocuklarınıza bırakacağınız bir mirasınız gibi düşünün ve ona göre halkımıza en iyisini üretmek için çalışın. Önümüzde 2 yılımız var. Halkımıza verdiğimiz sözlerin yanı sıra ihtiyaç duyulan hizmetleri de üreteceğiz. Geride kalan üç yılda 5 yılda yapılmış birçok işi ikiye katladık. Kalan 2 yıllık hizmet süremizde de en iyisini üretmek için çalışacağız. Yönetim anlayışımızın temelinde halkın yönetime katkısı var. Halkımızla yapmış olduğumuz görüşmeleri arttırarak sürdüreceğiz. Sizlere en başından beri bu benim görevim değil demeyin dedim. Üzerinize vazife olmayan işlere de karışın. Eksik gördüğünüz konuları uyarın, yönlendirin dedim. Aynı beklentim sürüyor. Biz bir ekibiz ve bu ekip Yalova'ya hizmet üretiyor. Sizlerin nezdinde bu hizmetlerin halkımıza ulaştırılmasında büyük emek harcayan tüm çalışan personelimize çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.



Başkan Yardımcısı Halit Güleç ve birim müdürleri 3 yılda yapılan çalışmaları ve birimlerin 2 yıllık yatırım programında yer alan projeleri anlattı. - YALOVA