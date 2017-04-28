Salkım Güvesiyle İlaçsız Mücadele Başarılı Oldu

Gercüş ilçesinde üzüme büyük zarar veren salkım güvesiyle kimyasal ilaç kullanmadan mücadele ediliyor.



İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ziraat mühendisleri Mahmut Yaman ve Şehmus Özmen'in geliştirdikleri yöntemle dişi salkım güvesinin yaydığı ve çiftleşmeyi sağlayan "feromon" isimli koku, yapay olarak üretilip üzüm bağlarına asılıyor.



Yayıcıların içlerinden salgıladıkları koku ile bağda yoğun bir koku bulutu oluşturuluyor. Bu koku bulutu içerisinde erkekler dişileri bulamıyor ve çiftleşme gerçekleşmiyor. Dişiler döllenmemiş yumurtalarını salkımlara bıraksa bile içinden larva çıkmadığı için salkımlar kurtlanmıyor.



Yaman, yaptığı açkılamada, bu yöntemi tekniğine uygun kullanan üreticilerin çok başarılı sonuçlar aldığını ifade ederek, yöntemin her yıl aynı alanlarda ve giderek genişleyen bir alanda kullanılmasının da başarıyı arttıracağını belirtti.



Özmen ise çevreye ve insan sağlığına duyarlı üretimin tüm dünyada yükselen bir değer olduğuna işaret etti.



İlçede çalışan mühendislerin ilaçlı mücadeleye alternatif ve çevre dostu mücadele yöntemleri geliştirdiğini kaydeden Özmen, bu yöntemle salkım güvesine karşı kimyasal ilaçlamaları azaltmanın ve hatta hiç kimyasal ilaç kullanmamanın mümkün olduğunu, söz konusu tekniğin 2003 yılından itibaren üreticilerce benimsenerek her yıl artan oranlarda kullanılmaya devam edildiğini aktardı.