Salkım Güvesine Japon Tuzaklı Önlem

Manisa'nın Sarıgöl ilçesindeki üzüm bağlarında rekolte kaybına yol açan 'Salkım güvesi' zararlısına karşı 'Japon Tuzağı' adı verilen yöntemle önlem alınmaya başlandı.



Dünyaca ünlü Sultaniye üzümlerinin yetiştirildiği Sarıgöl'de, bağlarda rekolte kaybına yol açan 'Salkım güvesi' zararlısına karşı 'Japon Tuzağı' adı verilen Feromon tel ve kapsüllerin üzüm asmalarının çubuklarına takılmasına başlandı.



Sarıgöl ve çevresinde son yıllarda giderek yaygınlaşan üzüm bağlarının salkım güvesine karşı feromon tel ve kapsüllerle mücadelenin başladığını belirten Ziraat Teknikeri Himmet Sarıhan, "Salkım güvesine önlem olarak, feromon tel ve kapsüller ile mücadele başladı. Salkım güvesi için kullanılan feromon tel ve kapsüllerin üzerinde kaplı olan maddenin kokuyla zararlı kelebeklerin dişisi ile erkeği birbirlerini bulamıyor ve çiftleşme olmadığı için üründe zarara yol açan yumurtlama olayı gerçekleşmiyor. Bu teknolojiye üzüm üreticilerimiz 'Japon tuzağı' ya da 'Feromon Tuzağı' demekteler. Bu sistem çok yararlı olmakta ancak feromon sistemi yapan bağın komşuları da aynı uygulamayı yaptıklarında uygulama daha başarılı sonuçlar veriyor." dedi.



Üzüm bağlarında salkım güvesine karşı yapılan uygulamanın ayrıca, devlet tarafından da dekar başına 35 TL destekleme yapıldığını belirten Sarıhan, "Üzüm üreticilerimiz, teknolojik uygulamanın desteklendiğini öğrenir, öğrenmez bağında uygulamayı yapmaya başlıyor. Her yıl salkım güvesi ile mücadelede etkin olan tel ve kapsüllerle üzüm bağlarına bağlanması yaygınlaşıyor" şeklinde konuştu.



"Bağların yüzde 60'ında uygulama"



Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen ise, "Sarıgöl'de 110 bin dekarlık alanda üzüm bağımız var. Japon tuzağı adı verilen bu uygulama bağlarımızın yüzde 60'ında yapılmaktadır. Ayrıca feromon tele devlet desteği de verilmektedir. Ancak feromon tele verilen devlet desteğinin dekarda 60 TL'ye çıkarılmasını talep etmekteyiz. Bu arada feromon tel sıkıntısı da çekilmektedir. Salkım güvesini önlediği gibi üzüm bağlarında tarım ilaçlamasını azaltmakta. Salkım güvesine karşı kullanılan ağır tarım ilaçları üzümlerde kalıntı yapıyordu. Bu uygulama ile bağlarımızda tarım ilaç kalıntısı ortadan kalkıyor." dedi.



Öte yandan Emcelli Mahallesinden üzüm üreticisi Yunus Hasırcı, uygulamanın yararlı olduğunu belirterek, "Her yıl, tel veya kapsül ile bağlarımıza yedişer metre aralıklarla bu tuzaklardan kuruyoruz. Yararlı oluyor ancak tuzak kurulan bağların çevrelerinin de aynı uygulamayı yapması gerek. Çoğu bağcılar da yapıyor." şeklinde konuştu. - MANİSA