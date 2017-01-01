Salıpazarı'nda Ev Yangını

Salıpazarı ilçesinde iki katlı ahşap binada çıkan yangın hasara neden oldu.



Edinilen bilgiye göre, Tacalan Mahallesinde Ali Torun'a ait iki katlı evde henüz sebebi belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Evin ahşap oluşu nedeniyle kısa sürede büyüyen alevlere itfaiye ekipleri müdahale etti.



Olayda can kaybı yaşanmazken ev kullanılamaz hale geldi.