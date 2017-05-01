Salıncakta Sıkışan Çocuğu İtfaiye Kurtardı

Denizli'nin Pamukkale İlçesi'ndeki İncilipınar Parkı'nda daha küçük çocuklar için tasarlanan salıncağı binen 11 yaşındaki Amina Coşkun, sıkıştı.

Denizli'nin Pamukkale İlçesi'ndeki İncilipınar Parkı'nda daha küçük çocuklar için tasarlanan salıncağı binen 11 yaşındaki Amina Coşkun, sıkıştı. Amina Coşkun'u itfaiye ekipleri kurtardı.

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Pamukkale, Denizli, İtfaiye, Çocuk