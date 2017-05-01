Salıncakta Sıkışan Çocuğu İtfaiye Kurtardı

Denizli'nin Pamukkale İlçesi'ndeki İncilipınar Parkı'nda daha küçük çocuklar için tasarlanan salıncağı binen 11 yaşındaki Amina Coşkun, sıkıştı. Amina Coşkun'u itfaiye ekipleri kurtardı.
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