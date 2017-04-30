Salim Uslu'dan 1 Mayıs Mesajı

TBMM İdare Amiri ve Hak-İş Onursal Başkanı Salim Uslu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne ilişkin, "Bu yıl yine coşku ve neşeyle meydanları dolduracak ülkemiz için değer üreten tüm çalışanlarımızın Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyor, tüm işçi sendikalarına gösterecekleri sağduyu için şimdiden teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.



Uslu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yayınladığı mesajda, bugünün 12 Eylül darbesinin ardından resmi tatil olmaktan çıkarıldığını anımsattı.



Hak-İş Genel Başkanı olduğu dönemde tüm tarafların katkılarıyla 1 Mayıs'ın 2009 yılında "Emek ve Dayanışma Günü" olarak ilan edildiğini belirterek, şunları kaydetti:



"Sendikalar, demokrasinin, demokratik ortamın ürünü olan kuruluşlardır. Hükümetimiz, sivil toplumun önünü açmayı, sivil inisiyatifin demokratik süreçlere katılmasını her zaman önemsemiş, çalışma hayatının standartlarını yükselten birçok yasal düzenlemeyi gerçekleştirmiştir. Yasal düzenlemelerin getirdiği olumlu hava çalışma hayatına da yansımıştır. Yıllardır Türkiye'de kavga, şiddet ve korkuyla anılan 1 Mayıslar, artık hükümetimiz ve girişimlerimiz sayesinde 'Emek ve Dayanışma Günü' adı altında, ekmek, barış, hak ve onur mücadelesi olarak kutlanmaktadır. Bu yıl yine coşku ve neşeyle meydanları dolduracak ülkemiz için değer üreten tüm çalışanlarımızın 'Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyor, tüm işçi sendikalarına gösterecekleri sağduyu için şimdiden teşekkür ediyorum."