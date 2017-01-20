Salihli'de Türk Müziği Derneği'nin Sanat Müziği Korosu, kış konserini Şef Muammer Kırdar yönetiminde gerçekleştirdi.
Salihli Belediyesi Zafer Keskiner Tiyatro Salonu'nda gerçekleştirilen konsere çok sayıda sanatseverler katılırken, konserde koro Türk Sanat Müziği'nin seçkin eserlerini seslendirdi. Kış konserine katılan TRT Türk Sanat Müziği Ses Sanatçısı Çağdaş Suseven, seslendirdiği birbirinden güzel Türk Sanat Müziği eserleri salonu dolduran dinleyicilerden büyük beğeni aldı.
Konser, Salihli Türk Müziği Dernek Başkanı ve Koro Şefi Muammer Kırdar'ın TRT Ses Sanatçısı Çağdaş Suseven'e çiçek hediye etmesiyle sonlandı. - MANİSA
Salihlililer Türk Sanat Müziğine Doydu
Salihli’de Türk Müziği Derneği’nin Sanat Müziği Korosu, kış konserini Şef Muammer Kırdar yönetiminde gerçekleştirdi.
Salihli'de Türk Müziği Derneği'nin Sanat Müziği Korosu, kış konserini Şef Muammer Kırdar yönetiminde gerçekleştirdi.
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