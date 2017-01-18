Salihlili Öğrenci Türkiye İkincisi Oldu

Türkiye geneli resmi-özel tüm ilkokul öğrencilerine yönelik düzenlenen "Vakıf Emeklilik 2. Kumbara Tasarımı Resim Yarışması"nda Manisa'nın Salihli ilçesi Sartmahmut İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Meryem Şahin, Türkiye ikincisi oldu.



Başarılı öğrenci Meryem Şahin, yarışmanın ödülü olan bisikleti Vakıfbank İzmir Bölge Müdürü Sezen Uğur'dan aldı. Sartmahmut İlkokulu Müdürü Engin Taşkın, yıl boyunca öğrencilere, başarı duygusunu tadacakları ortamlar oluşturmaya çalıştıklarını belirterek, öğrencilere yönelik "Okuryazarlık" ve "Bilmecem Yarışıyor" gibi projelerle, açtıkları uygulamalı tiyatro ve halk oyunları gibi kurslarla ve resim yarışmalarına en üst düzeyde katılımı desteklemeye çalıştıklarını söyledi. Taşkın, ayrıca Sartmahmut İlkokulu ailesi olarak, Türkiye ikincisi olan öğrenciyi, ailesini ve öğretmenini tebrik ettiklerini belirterek, İzmir Bölge Müdürü Sezen Uğur ile Vakıf Emeklilik İstanbul sorumlusu Özlem Şahin'e teşekkür etti. - MANİSA