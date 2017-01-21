Salihli Ziraat Odası, Agroexpo'da Üzüm Dağıttı

Salihli Ziraat Odası Başkanlığı, Türkiye'nin en büyük tarım fuarı Agroexpo'da bölgenin en önemli ihraç ürünü olan çekirdeksiz kuru üzüm dağıttı.



Necati Aktürk Başkanlığı'ndaki Salihli Ziraat Odası, Türkiye tarım sektörünün en büyük ve en önemli buluşması olan, sektörü dünya pazarına taşıyan ve uluslararası alım heyetleri ile Türk üreticilerini buluşturan İzmir 12. Agroexpo Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarında yerini aldı.



56 ülkenin katılımı ile gerçekleştirilen fuarda stant açan Salihli Ziraat Odası, bölgenin en önemli ihracat ürünü olan çekirdeksiz kuru üzümü, ziyaretçilere ikram etti.



Fuarda 45 gramlık 5 bin paket kuru üzümü katılımcılara ikram ettiklerini ifade eden Ziraat Odası Başkanı Aktürk, Salihli'nin önder çiftçilerinin de fuara katılarak, teknolojiyi yakından takip etme imkanının yer aldığını söyledi. - MANİSA