Salihli Zabıtası Fırınları Denetledi

Salihli Belediyesi zabıta ekipleri, ekmek fırınları ve unlu mamul üretimi yapan esnafları denetledi. Ekmeklerin gramajlarını kontrol eden ekipler, fırınlarda hijyen kontrolü yaptı.



Salihli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde ekmek fırınları ve unlu mamul üretimi yapan işletmelerdeki denetimlerini sürdürüyor. Özellikle ekmek fırınlarındaki denetimlere ağırlık veren zabıta ekipleri, fırınların ve çalışanların hijyenik koşullara uyup uymadığını kontrol etti. Ekipler, hijyenik koşullar, gramaj ve resmi evrakların kontrol edildiği denetimlerde, kurallara ve yönetmeliklere uygun bir şekilde üretim yapan ekmek fırınları ile unlu mamul üretimi yapan işyeri sahiplerine ve çalışanlarına teşekkür etti. - MANİSA