Salihli Yağmur Suyu Projesi İçin Görüşmeler Sürüyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdür Yardımcısı Burak Aslay, Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda'yı makamında ziyaret ederek, MASKİ'nin ilçede gerçekleştireceği yağmur suyu hattı projesi ile ilgili istişarelerde bulundu.



MASKİ Genel Müdürlüğü, Salihli ilçesinin yağmur suyu sorununu ortadan kaldıracak proje ile ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Burak Aslay, Projeler Dairesi Başkanı Bircan Kaynak ile birlikte Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda'ya makamında ziyarette bulundu. Ziyarette ayrıca Büyükşehir Belediyesi Salihli Koordinatörü Ali Rıza Ünveren ile ilçe MASKİ Sorumlusu Nilhan Kılınç da yer aldı. Görüşmede MASKİ Genel Müdürlüğü'nün Salihli ilçesindeki projeleri ve ana gündem maddesi olarak yağışlı havalarda meydana gelen taşkınları önlemek için yapılacak yatırım hakkında istişarelerde bulunuldu.



Salihli ilçesindeki yağmur suyu sorununu tamamen ortadan kaldıracak çalışma ile ilgili açıklama yapan MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Burak Aslay, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün, Salihli ilçemizdeki bu sorun ile çok yakından ilgileniyor. Salihlili vatandaşlarımızın yağmur suyu sıkıntısını bildiğimiz için son derece titizlikle çalışmamızı yapacağız. Salihli Belediye Başkanımız Zeki Kayda ile konu hakkında fikir alışverişinde bulunduk. Manisa'mıza ve Salihli ilçemize şimdiden hayırlı olsun" dedi.



MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Burak Aslay'ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, "Büyükşehir Belediyemiz ve MASKİ Genel Müdürlüğümüz'ün desteğiyle ilçemizdeki yağmur suyu sorunu için ciddi çalışmalarda bulunacağız. Bu çalışma için başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e ve MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun'a Salihlili hemşehrilerim adına çok teşekkür ederim. İlçemize hayırlı uğurlu olsun" dedi. - MANİSA