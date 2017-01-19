Salihli'nin Yardım Melekleri

Manisa'nın Salihli ilçesindeki bir grup öğrenci, danışman öğretmenleri eşliğinde 'Üşüyorum' sloganı ile yardım kampanyası başlatarak örnek bir projeye imza attı.



Salihli Hafsa Sultan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Kulübü öğrencileri Bağdat Üzel, Ayşegül Zeybek, Simge Altın ve Melike Ersoy, Danışman Öğretmenler İsa Çınar ve Selcen Türkmen öncülüğünde başlatmış oldukları, elden ele, gönülden gönüle projesini hayata geçirdi.



"Üşüyorum" sloganı ile giysi yardım kampanyası başlatan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Kulübü öğrencileri, kampanya kapsamında kazak, pantolon, eşofman, ayakkabı ve çocuk giyiminden oluşan yardımları topladı. Toplanan giysi yardımlarını koliler haline getiren öğrenciler, okul müdürü Gürcan Demir, müdür yardımcısı Emin Aktaş ve öğretmenleri ile birlikte Yılmaz Şehit Hüseyin Arı Ortaokulu'ndaki ihtiyaç sahibi öğrencilere dağıtılmak üzere, okul müdürü Merdan Çakır'a teslim etti.



Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Kulübü öğrencileri ve öğretmenlerini kutlayan Salihli Hafsa Sultan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Gürcan Demir, örnek davranışlarından dolayı tebrik etti. - MANİSA