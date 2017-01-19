Salihli'nin Sultanları Deplasmanda Kaybetti

Salihli Belediyespor Bayan Voleybol Takımı, erteleme maçında deplasmanda konuk olduğu Beylikdüzü Voleybol İhtisas'a 3-0 yenildi.



Türkiye Bayanlar Voleybol 1. Lig A Grubu'nda mücadele eden Baş Antrenör Bora Şensoy yönetimindeki Salihli Belediyespor, olumsuz hava şartları dolayısıyla ertelenen maçta deplasmanda Beylikdüzü İhtisas Voleybol'un konuğu oldu. Büyükçekmece Mimar Sinan Spor Salonu'nda oynanan maçta yeşil-beyazlı ekip, rakibine 3-0 yenildi.



Maçta ev sahibi Beylikdüzü 1. seti 25-17, 2. seti 25-22 ve 3. seti de 25-19 kazanarak, 3 puanın sahibi oldu.



Beylikdüzü Voleybol İhtisas elde ettiği bu galibiyet ile puanını 38'e çıkararak, liderlik koltuğuna otururken, Salihli Belediyespor ise 17 puanda kaldı.



Öte yandan Salihli Belediyespor 2. yarının 3. haftasında 21 Ocak Cumartesi günü deplasmanda Maltepe Yalı Spor'un konuğu olacak. Burhan Felek Spor Salonu'nda oynanacak olan karşılaşma ise saat 14.00'da başlayacak. - MANİSA