Salihli'nin Sultanları Balıkesir Karşısında Kazanmak İstiyor

Türkiye Bayanlar Voleybol 1. Ligi A Grubu'nda mücadele eden Salihli Belediyespor Bayan Voleybol Takımı, ligin 19'uncu haftasında Pazar günü evinde oynayacağı Balıkesir Büyükşehir Belediyespor maçını kazanmak istiyor.



Baş Antrenör Bora Şensoy yönetiminde Salihli Belediye Spor Salonu'nda yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan yeşil-beyazlılar, Balıkesir Büyükşehir Belediyespor karşılaşmasından da galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Seyircinin takımı olumlu yönde etkisinin önemli olduğunu ifade eden Baş Antrenör Şensoy, 5 Şubat Pazar günü saat 14.00'da Belediye Spor Salonu'nda oynanacak müsabakaya tüm sporseverleri davet etti. Ligde, Salihli Belediyespor 24 puanla 9. sırada yer alırken konuk takım Balıkesir Büyükşehir Belediyespor ise 34 puanla 6. sırada yer alıyor. - MANİSA