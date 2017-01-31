Salihli'nin Projelerini Bahçeli'ye Anlattı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret eden Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Belediye Başkanlığı döneminde Salihli ve 102 mahallede gerçekleştirilen hizmetler hakkında bilgiler verdi.



Salihli'nin değişim projelerinin 2017 yılında start aldığını vurgulayan Başkan Kayda, Atatürk Spor Salonu ve Kapalı Yüzme Havuzu ile Uluslararası Skeet ve Atış Poligonu inşaatlarında sona gelindiğini belirterek, "Salihli'nin ufkunu açacak olan Modern Pazaryeri, Yeraltı Otoparkı ve Bedesten Çarşısı inşaatı başladı. Salihli'ye değer katacak olan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi inşaatında çalışmalar başladı ve fakülte binası 7 ayda bitecek. İlçemize ve Salihli Organize Sanayi Bölgesine doğalgazın getirilmesi için hazırladığımız dosyayı Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'ye teslim ederek Genel Başkanımızın da yardımıyla süreci hızlandırdık. Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli Bey'in destekleriyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi. - MANİSA