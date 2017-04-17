Salihli'nin Envanteri Güncellenecek

Manisa'nın Salihli ilçesi ile ilgili demografik ve ekonomik veriler Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nin (MCBÜ) ortak çalışması ile güncellenecek.



Salihli'de sağlıklı ve güncel verilere ulaşılamaması Manisa CBÜ ile Salihli TSO'yu harekete geçirdi. İki kurum ortaklaşa "Salihli İlçesi Sosyo-Ekonomik Haritalama" başlığı altında bir çalışma başlattı. Salihli TSO'nun Meclis Salonunda düzenlenen toplantıda bu konudaki ortak çalışmanın detayları ve tarihsel aşamaları konusunda bir yol haritası belirlendi. Toplantıya Manisa CBÜ Salihli Meslek Yüksek Okulu Müdürü Doç. Dr. İlkay Dilber, Müdür Yardımcısı Dr. Lale Demirlioğlu, Dış Ticaret Bölüm Başkanı Doç. Dr. Hatice Yurtsever, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Hayriye Başlı Nur, Salihli TSO Yönetim Kurulu üyeleri ve meclis üyeleri katıldı. Salihli TSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Yüksel, toplantının başında yaptığı konuşmada, göreve geldiklerinden itibaren iki konu hakkında çok hassas olduklarını belirterek, "Bizim ısrarla üzerinde durduğumuz konulardan birincisi Organize Sanayi Bölgesi'nin gelişmesi, ikincisi de Salihli'ye bir fakülte kazandırılması konusu oldu. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nin Salihli'ye kazandırılmasında Salihli TSO lokomotif görevi üstlendi. Bu konuda geç de olsa önemli aşamalar kaydedildi. ve şimdi öğrendik ki CBÜ Senatosu fakültenin Maliye Bölümü'ne öğrenci kabulüne 2017-2018 eğitim-öğretim yılı döneminde başlayacak. Bu bizim için çok güzel bir müjde oldu" dedi.



Manisa CBÜ ile ortak bir projede görev almak, Salihli'nin gelecek vizyonunu birlikte hazırlamaktan büyük heyecan duyduklarını vurgulayan Yüksel, bu çalışmayla ilçenin verilerinin güncelleneceğini, ileriye yönelik vizyonunun ancak bu şekilde çizilebileceğini ifade etti. "Salihli İlçesi Sosyo-Ekonomik Haritalama, Kentin Sosyo -Ekonomik Yapısını Anlamak ve Görselleştirmek" başlığı ile yürütülecek projenin aşamaları hakkında bilgi veren Doç. Dr. Hatice Yurtsever, Zafer Kalkınma Ajansı ile birlikte hazırlanacak projenin ilçenin önemli bir eksikliğini gidereceğini ifade etti.



Salihli MYO Müdürü Doç. Dr. İlkay Dilber de, ortakları arasında Salihli TSO'nun da bulunduğu Manisa Teknoparkı'nın ful kapasiteye ulaştığını kaydetti. Dilber, Salihli'nin sosyo-ekonomik envanterinin çıkarılmasını kapsayan projenin protokolünü önümüzdeki günlerde Salihli TSO ile imzalayacaklarını sözlerine ekledi. - MANİSA