Salihli Judoda Madalyalarla Döndü

Salihli Belediyespor Judo Takımı, Kütahya'da gerçekleştirilen Anadolu Yıldızlar Ligi Ege Grup Şampiyonası'ndan madalyalarla döndü.



Analig Judo Grup Müsabakaları 20-22 Ocak tarihinde Kütahya ilinde yapıldı. Müsabakalarda Oktay Ayaz, Özlem Akın Ayaz ve Namet Gülmez yönetimindeki Salihli Belediyesporlu judocular, 3 birincilik, 3 ikincilik, 1 üçüncülük elde ederek, şampiyonaya damga vurdu.



Salihli Belediyespor Judo Takımı sporcularından, erkeklerde 38 kilogramda İbrahim Behlül Kocapınar ve 66 kilogramda Bedirhan Yılmaz birinci, 26 kilogramda Ahmetcan Bilgiç ikinci ve 42 kilogramda İbrahim Demir beşinci olurken, bayanlarda ise 57 kilogramda Tuğba Yılmaz birinci, 32 kilogramda Zührenaz Sipahi ve 52 kilogramda İpek Akdeniz ikinci, +63 kilogramda Suzannur Duman üçüncü oldu.



Başarılarından dolayı sporcuları tebrik eden Antrenör Oktay Ayaz, başarılı sporcuların Kocaeli ilinde yapılacak olan yarı final müsabakalarına katılma hakkı kazandığını söyledi.



Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda'da Kütahya'da düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Ege Grup Şampiyonası'ndan madalyalarla dönen judocuları başarılarından dolayı kutladı. - MANİSA