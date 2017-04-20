Salihli İktisat Fakültesi'nde Öğretim Kadrosu Belirleniyor

Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Salihli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nin 2017-2018 yılı öğretim kadrosu oluşturularak Yüksek Öğretim Kurumuna (YÖK) bildirildi.



Manisa CBÜ Rektörü Kemal Çelebi ve Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda tarafından imzalanan protokolle inşaat çalışmaları başlayan Salihli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nin 2017-2018 yılı öğretim kadrosu belirleniyor. Manisa CBÜ Senatosu tarafından kabul edilen Salihli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nin öğretim üyesi ihtiyacına yönelik yazı onaylanmak üzere Yüksek Öğretim Kurulu'na (YÖK) gönderildi. Konuyla ilgili olarak 20 Nisan 2017 tarihli Resmi Gazete ve ulusal bir gazetede öğretim üyesi alım ilanı yayınlandı. Buna göre Salihli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde Muhasebe ve Finansman, Yönetim ve Organizasyon, Maliye Teorisi, Mali İktisat ile Bütçe ve Mali Planlama Ana Bilim Dallarına 5 öğretim üyesi alınacağı ve başvuruların ise 4 Mayıs 2017 tarihi mesai bitimine kadar yapılabileceği açıklandı.



Konuyla ilgili olarak bir açıklama yapan Belediye Başkanı Zeki Kayda, Salihli'nin fakülte hasretinin önümüzdeki yılda son bulacağını belirtti. Başkan Kayda, "Salihli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nin yeni öğretim yılında eğitime başlayacak olması bizleri çok mutlu etti. Salihli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nin ilçemize kazandırılması noktasında rektörümüze ve emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum" dedi. - MANİSA