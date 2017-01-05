Salihli Emniyetinin Araç Filosu Güçlendi

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Daire Başkanlığı, Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ve Salihli Huzurlu Yaşamı Destekleme Derneği tarafından Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğüne 6 yeni araç tahsis edilmesinin ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü araç filosunu güçlendirdi.



Emniyete katılan yeni araç filosu hakkında bilgi veren Salihli İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Taşcı, "2016 yılı içerisinde Manisa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 2 Adet 2016 Model binek otomobil, 1 Adet 2016 model Panelvan araç ile 1 Adet 2015 model Motosiklet olmak üzere toplam 4 araç tahsis edildi. Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Daire Başkanlığı tarafından Müdürlüğümüze 1 Adet 2016 model Panel/Glass Van tipi marka araç tahsis edilirken, Huzurlu Yaşamı Destekleme Derneği tarafından 1 Adet 2016 model Motosiklet hibe edildi. 2016 yılı içerisinde Müdürlüğümüze katılan 6 araç ile birlikte Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü olarak halkımıza, milletimize hizmetlerimiz daha etkin olarak devam edecektir" dedi. - MANİSA