Salihli'den Halep'e Yardım

Salihli ilçesinde bir öğrenci, evinde yaptığı bileklikleri satarak elde ettiği 180 lirayı Halep'e bağışladı.



Salihli'de Fahriye Hanım İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Sena Bilal, okulda başlatılan "Sınıfımızdan İnsanlığa 1 Çuval Un" Kampanyasına evinde yaptığı bileklikleri satarak destek oldu.



Sattığı bilekliklerden 180 lira gelir elde eden Bilal, topladığı parayı Fahriye Hanım İlkokulu Müdürü Mehmet Turan Kardeş'e teslim etti.





Okul Müdürü Kardeş, okulda başlattıkları kampanyaya 4. Sınıf öğrencisi Sena Bilal'in verdiği kişisel desteğin anlamlı olduğunu belirterek teşekkür etti.





Öğrenci Sena Bilal ise "Okulumuzda başlatılan kampanyaya evde yaptığım bileklikleri satarak destek olmak istemiştim. Yaklaşık 1 hafta boyunca bileklik yaparak sattım ve 180 lira gelir elde ettim. Bugün de bu geliri Halep'e gönderilmek üzere Müdürümüze teslim ediyorum." dedi.