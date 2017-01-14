Salihli'de Unutulmaz Türk Sanat Müziği Konseri

Salihli Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu'nun hazırladığı "Yaza Veda, Kışa Merhaba" konseri, Türk Sanat Müziğine gönül veren Salihlililere unutulmaz bir akşam yaşattı.



Salihli Belediyesi Zafer Keskiner Şehir Tiyatrosunda seyircilerle buluşan Türk Sanat Müziği Korosu konserine, Salihli Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mehmet Alşen, Salihli Toplum Sağlığı Merkezi Müdürü Ufuk Berberoğlu, Belediye Daire Müdürleri ve Belediye personeli, Okul Müdürleri ve Öğretmenler ile Salihlililer katıldı.



Sunuculuğunu Arzu Kara'nın yaptığı Türk Sanat Müziği Korosu Konserini Şef Mehmet Uysal yönetti. Şef Mehmet Uysal yönetiminde sahne alan Salihli Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu, iki bölüm halinde gerçekleştirilen konserde, ünlü bestekarların hazırladığı eserlerden oluşan ve Türk Sanat Müziği'nin klasikleri arasına giren unutulmaz şarkıları seslendirdi. Sanat dolu bir gecenin yaşandığı "Yaza Veda, Kışa Merhaba" konserinde, Türk Sanat Müziği Korosu ile Solistlerin seslendirdiği birbirinden güzel eserlere salonu dolduran izleyiciler de eşlik etti.



Konser sonunda Koro Şefi Mehmet Uysal'a çiçek veren Başkan Yardımcısı Karaoğlu, "Salihli Belediyesi olarak Şiir İkindilerinden tiyatro ve konserlere kadar bütün sanatsal etkinlikleri siz değerli sanatseverler ile buluşturmaya devam edeceğiz. Bizlere böyle unutulmaz bir gece yaşatan Türk Sanat Müziği Koromuza ve Şef Mehmet Uysal'a Salihli halkı adına teşekkür ederim" dedi. - MANİSA