Salihli'de Modern Pazaryeri Çalışmaları Start Aldı

Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, hızla büyüyen ilçenin pazar yeri ve otopark ihtiyacını karşılamak amacıyla Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından projesi ve ihalesi yapılan Modern Pazaryeri inşaat çalışmalarının başladığını açıkladı.



Eski kamyon garajının bulunduğu 19 bin metrekarelik alan üzerine yapılacak olan Modern Pazaryeri, Yeraltı Otoparkı ve Bedesten Çarşısı inşaatı için yüklenici firmaya yer teslimi yapıldığını belirten Başkan Kayda, Salihli Belediyesi'nin satın aldığı konteynerlerin projede inşaat alanı içinde kalan Bedesten dükkan sahiplerine teslim edilerek esnafların yapılan çalışmalardan dolayı mağdur edilmeyeceğinin altını çizdi.



Esnaf Odaları Başkanları ve Bedesten Çarşı esnaflarıyla görüşerek ortak karar aldıklarını vurgulayan Başkan Kayda, "Modern Pazaryeri çalışmaları başladı. Esnaf Oda Başkanlarımız ve Bedesten Çarşısı esnaflarımızla yaptığımız görüşmeler sonucunda, proje inşaat alanı içinde kalan dükkan sahiplerinin mağduriyet yaşamaması için belediyemiz konteynerler satın alarak işyeri sahiplerine teslim ettik. Modern Pazaryeri, Yeraltı Otoparkı ve Bedesten Çarşı inşaatı 400 günde yüklenici firma tarafından tamamlanarak vatandaşlarımızın ve esnafımızın hizmetine sunulacak. Modern ve her türlü konfora sahip kapalı pazaryerini Salihli'mize kazandıran Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün'e teşekkür ediyorum. Yeni pazaryerimiz Salihli'mize hayırlı olsun" dedi.



Başkan Kayda, Belediye Başkan Yardımcıları Nuri Kaya, Mahmut Süreyya Karaoğlu ve İbrahim Karaca, Meclis Üyesi İsa Yıldırım, Esnaf Odası Başkanları Rifat Yavaş ve Şerif Ali Girgin ile birlikte Bedesten Çarşısında incelemelerde bulundu. - MANİSA