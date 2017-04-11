Salihli'de Kitap Okuma Etkinliği

Salihli'de Cumhuriyet İlköğretim Okulu öğrencileri tarafından, "Her yerde okuyoruz, mutlu oluyoruz" projesinin ilki gerçekleştirildi.



Salihli'de Cumhuriyet İlköğretim Okulu öğrencileri 3/A "Manisa okuyor" projesi kapsamında geliştirilen "Her yerde okuyoruz, mutlu oluyoruz" isimli etkinlik düzenlendi. Sınıf Öğretmenleri Üftadiye Kanmaz ve sınıf annesi Gülistan Yıldız, öncülüğünde Piri Reis Parkında gerçekleştirilen etkinlikte, hem öğrenciler, hem de öğrenci velileri kitap okudu. Çocukların küçük yaşta okuma alışkanlığını kazandırmak için böyle bir etkinlik düzenlediklerini ifade eden sınıf annesi Yıldız, amaçlarının ise okuma kültürünü ilçede yaygınlaştırmak ve ülkede başarılı bireylerin yetiştirilmesine katkı sağlamak olduğunu söyledi. Yıldız, projeyi tüm Manisa genelinde yaymak istediklerini sözlerine ekledi.



Etkinlikte Mart ayı içerisinde en fazla kitap okuyan öğrenciler ise sınıf öğretmenleri Üftadiye Kanmaz tarafından çeşitli hediyelerle ödüllendirildi. - MANİSA