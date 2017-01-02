Salihli'de Kış Kursları Devam Ediyor

Salihli Belediyesi, sanatsal faaliyetlerini açmış olduğu kurslarla aralıksız devam ettiriyor.



Bu bağlamda açılan bale ve modern dans kursu gençlerin büyük beğenisini toplarken, eğitmen Kıymet Eruluç koordinasyonundaki 52 kursiyer çalışmalarını sürdürüyor. Kursiyerler her yıl düzenli olarak aldıkları eğitim sonrasında öğrendiklerini Salihlili vatandaşlara sergiliyor. Unutulmaya yüz tutan ve önemli bir kültür değeri olan kilimcilik mesleğini yeni nesillere tanıtmak ve yaşatmak amacıyla açılan kilim dokuma kursunda ise 7 kursiyer Sultan Gençtürk tarafından eğitim görüyor. Bunun yanında açılan dekoratif taş boyama kursu, 31 kursiyer ile birlikte tüm eğlencesiyle devam ediyor. Kursa katılan çocuklar, hem hayal güçlerini geliştiriyor, hem de kendi topladıkları taşları renklendirerek güzel çalışmalar ortaya çıkarıyorlar. Kurs eğitmeni Sultan Gençtürk eşliğinde çocukların marifetli ellerinde yeni bir görünüm kazanarak renklenen taşlar, bazen hediyelik bir objeye bazen ise bir magnete ve bir panoya dönüşüyor. - MANİSA