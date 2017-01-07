Salihli'de Kırsal Kalkınma Paydaş Toplantısı Yapıldı

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Salihli Belediyesi işbirliğinde Tekelioğlu Mahallesinde gerçekleştirilecek olan "Marmara Gölü Çevre Köyleri Sürdürülebilir Kırsal Kalkınma Projesi" kapsamında hazırlanan ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda tarafından protokolü imzalanan projenin çalışmaları başladı.



Manisa Büyükşehir Belediyesi Avrupa Birliği Projeleri ve Dış İlişkiler Şube Müdürü Nedim Zurnacı tarafından toplantıya katılanlara Marmara Gölü Çevre Köyleri Sürdürülebilir Kırsal Kalkınma Projesi anlatıldı.



Salihli Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleştirilen Marmara Gölü Çevre Köyleri Sürdürülebilir Kırsal Kalkınma Projesi Salihli Paydaş toplantısına, Salihli Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu, Büyükşehir Salihli Koordinatörü Ali Rıza Ünveren, Salihli Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Personeli, Salihli Belediyesi ve Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri, Salihli İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Salihli Fotoğrafçılık Derneği Üyeleri, Gema Vakfı, Salihli Ziraat Odası, Salihli Bisiklet Derneği ve Salihli Turizm Derneği üyeleri katıldı. - MANİSA