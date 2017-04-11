Salihli'de Kanser İçin Farkındalık Yürüyüşü

Toplumda kanser konusunda farkındalık oluşturmak, dikkatleri kanser konusuna çekmek amacıyla Manisa'nın Salihli ilçesi Toplum Sağlığı Müdürlüğü ve Salihli Gençlik Merkezi tarafından "Kanser Haftası" dolayısıyla yürüyüş gerçekleştirildi.



Sevgi yolundaki farkındalık yürüyüşüne ise Salihli Toplum Sağlığı Merkezi personeli, Salihli Gençlik Merkezi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi(MCBÜ) Salihli Meslek Yüksek Okulu'ndaki gönüllü öğrenciler ile Hafsa Sultan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri katıldı.



Yürüyüşe katılan öğrenciler ise Sevgi yolundaki esnafa ve vatandaşlara kanser taraması ille ilgili bilgilendirme broşürü dağıttı. - MANİSA