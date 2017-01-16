Salihli'de Fetö Operasyonu: 11 Gözaltı

Manisa'nın Salihli ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aralarında belediye başkan yardımcısı, belediye meclis üyesi, milletvekili adayı ile iş adamı ve esnafların bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Manisa'nın Turgutlu ve Salihli ilçesi ile Kütahya ilinde Salihli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından haklarında, arama ve yakalama kararı çıkartılan 14 kişi için eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 14 şüpheliden 11'i yakalanarak gözaltına alındı.



Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda aralarında belediye başkan yardımcısı, belediye meclis üyesi, milletvekili adayı ile iş adamı ve esnafların bulunduğu, Y.G., Y.Ş., E.Y., B.K., V.G., C.M.E., A.A., A.A., M.Ö., E.S. ve M.K. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Polis ekipleri şüphelilerin ev ve iş yerinde arama yaparken, gözaltına alınan şüphelilerin ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.



Öte yandan Salihli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 3 kişi hakkında da yakalama kararının çıkartıldığı öğrenildi.



BA-SÜ-BA-Y) - MANİSA