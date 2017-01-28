Salihli'de Emlakçılar Yeni Başkanını Seçti

Salihli'de Emlak Komisyoncuları ve Müşavirleri Meslek Derneği'nde (SEMDER) yeni başkan Yıldırım Yılmaz oldu.



Salihli'de 2005 yılında kurulan ve 100 üyesi bulunan SEMDER, 8. Olağan Genel Kurulunu Piri Reis Parkı'nda gerçekleştirdi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan kongrenin divan başkanlığını ise geçmiş dönem başkanlarından Mehmet Altıntaş yaptı. Geçmiş dönem başkanı Veli Babacan'ın aday olmadığı ve tek liste ile gidilen seçimlerde Yıldırım Yılmaz SEMDER'in yeni başkanı seçildi. Birlik ve beraberlik mesajı veren SEMDER'in yeni başkanı Yıldırım Yılmaz, ayakçı emlakçılarla da sonuna kadar mücadele edeceklerini söyledi.



Yıldırım Yılmaz Başkanlığı'ndaki SEMDER yönetimi Mutlu Ergen, Mehmet Aykoç, Ali Gök, Serdar Aşkın, Fikret Budak ve Tevfik Emre'den oluşurken, denetim kurulu ise Levent Ersoy, Halil Ercan ve Ömer Genç'ten oluştu. - MANİSA