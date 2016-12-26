Salihli'de Elektrik Trafosunda Patlama

Salihli ilçesinde Zafer Mahellesi'ne elektrik sağlayan trafoda patlama meydana geldi.



Alınan bilgiye göre, Zafer Mahallesi'nde bulunan elektrik trafosunda aşırı yüklenme nedeniyle art arda patlamalar meydana geldi. Patlamalar sonucunda trafoda yangın çıktı.



Yangına, Manisa Büyükşehir Belediyesi Salihli İtfaiye Amirliği ile GDZ Elektrik Dağıtım AŞ ekiplerince müdahale edildi.



Patlama anının bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendiği olay nedeniyle arıza giderilinceye kadar mahallenin tamamına elektrik verilemeyeceği bildirildi.